شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 3200 مسؤول أمن صحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفلت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أمس، بتخريج 3273 متدربًا ومتدربة يمثلون الدفعة الثالثة من برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف إلى القطاع الصحي، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته الهيئة عن بعد. وأشار الأمين العام للهيئة د. أيمن عبده، إلى أن البرنامج من البرامج المهمة التي يستهدفها شباب وفتيات الوطن لما له من دور وطني في حماية قطاع الرعاية الصحية، وأن المجتمع ومنظومة القطاع الصحي ينتظرون دور مسؤول الأمن الصحي المهم والمحوري في سلامة ورعاية المرضى، لما يملكونه من قدرات وكفاءة عالية تسهم في تعزيز صحة المجتمع.

ويُعد برنامج الأمن الصحي من البرامج التي أشرفت الأكاديمية الصحية في الهيئة على تنفيذها، وذلك بهدف تأهيل قوى عاملة وطنية من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تسهم في توطين القطاع الصحي وتقوم على رفع كفاءة العاملين، تعزيزًا لبرنامج التحوّل الصحي في المملكة، حيث يؤهل البرنامج الخريج إلى مساعد صحي / أمن صحي.