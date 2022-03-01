ارتفاع أحجام تداول البيتكوين في روسيا وأوكرانيا مع تواصل الصراع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

اكتسبت عملة البيتكوين المشفرة زخمًا بالعملات المحلية لروسيا وأوكرانيا، وسط الصراع العسكري والعقوبات الدولية التي دفعت الروبل الروسي لتسجيل مستوى قياسي منخفض.

وارتفعت أحجام تداول البيتكوين باستخدام الروبل الروسي لأعلى مستوى منذ شهر مايو الماضي، كما زادت أحجام التداول بعملة الهريفنيا الأوكرانية لمستوى غير مسبوقة منذ أكتوبر، بحسب بيانات شركة “كايكو” للعملات المشفرة.

وقالت رئيسة قسم الأبحاث في “كايكو”: “يأتي هذا الاتجاه بعد موجة من العقوبات الدولية المفروضة ضد روسيا والتي تسببت في هبوط العملة لمستوى قياسي أمام الدولار”.

وتسببت العقوبات الغربية ضد موسكو والتي تضمنت حذف البنوك من نظام التراسل “سويفت” ومنع التعامل مع البنك المركزي وعدة بنوك كبرى في هبوط العملة الروسية.

وانخفض الروبل الروسي أمام الدولار بنسبة 24.5% عند 104.29 روبل، بعد أن وصلت الخسائر إلى 29% في وقت سابق من التعاملات.