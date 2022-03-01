محمد بن مسعود - الدمام - يمتص الأكسجين من الرئتين ويشعل الهواء .. روسيا تنشر سلاحها المميت في أوكرانيا
أفاد مراسل CNN، فريدريك بلايتن أن الجيش الروسي قام بتحريك راجمات صواريخ حرارية، تدعى “قاذفات اللهب الثقيلة” أو “توس 1” بالقرب من مدينة خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا.
وقال بلايتن إن ما تفعله هذه المنظومة الفتاكة، هو إشعال النار في الهواء ثم امتصاص الأكسجين من رئتي الإنسان، مضيفًا “لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين أنه تم استخدام قاذفات اللهب الثقيلة في هذا الصراع حتى الآن، ولكن من المؤكد أنه موجود هنا ويمكن نشره في أي وقت.”
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من جهة أخرى شدد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا على أن روسيا لا تنوي احتلال أوكرانيا، وأن العملية العسكرية تهدف لحماية المواطنين الذين تعرضوا للإبادة الجماعية هناك.
وقال نيبينزيا في جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة: “احتلال أوكرانيا ليس ضمن خططنا”.
وأضاف أن الغرض من هذه العملية الخاصة هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
وتابع: لهذا من الضروري نزع سلاح أوكرانيا.
في وقت سابق، قال نيبينزيا إن روسيا لم تبدأ الحرب ضد أوكرانيا، وإنما تنهي الأعمال العدائية التي تمارسها كييف ضد سكان دونباس.
المصدر: CNN بالعربية + RT
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