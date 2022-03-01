محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : انفجارات عنيفة تهز مدينة تعز وحالة من الهلع والرعب تجتاح المواطنين

افاد مراسل موقع اليمن السعيد عن انفجارات عنيفة تهز مدينة تعز الآن وأكد أن الانفجارات العنيفة والتي يسمع دويها في كل أرجاء المدينة ناتج عن انفجارات في مخزن أسلحة تابع لجماعة الحوثي في منطقة الحوبان بتعز. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأوضح ان الانفجارات تسببت بحالة مت الذعر والخوف بين سكان المدينة

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