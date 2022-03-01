محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. غارات ليلية عنيفة اصابت اهدافها بدقة عالية .. لحظات استهداف المروحيات الهجومية الروسية لـ القوات الأوكرانية (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لأداء المروحيات الهجومية الروسية في ضرب آليات ومواقع الجيش الأوكراني العسكرية في غارات ليلية ونهارية. ويظهر في الفيديو مروحيات Mi-28NM وKa-52 وMi-35 وMi-8AMTSh الهجومية. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

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