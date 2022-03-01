قرار مفاجئ من اليونايتد حول مصير كريستيانو رونالدو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أوضحت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيصدر قرارًا مفاجئًا بشأن مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق، رغم ارتباط اسمه مؤخرًا بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.
وقالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية: إن اليونايتد لن يوافق على رحيل رونالدو في صيف 2022 بجانب الإبقاء على الفرنسي أنتوني مارسيال الذي يلعب حاليًّا مع نادي إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.
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