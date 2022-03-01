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عاجل | 1976 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل والحدود يضبطون يوميا

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط 110.706 مخالفين منذ بداية 2022 حتى الأسبوع الأخير من فبراير ووفقا لاحصائيات وزارة الداخلية التي تنشرها بشكل أسبوع فقد تضمن شهر يناير الماضي ضبط 68.015 وفي شهر فبراير الماضي 42.691.

إجمالي المخالفين في يناير 68.015

الأسبوع الأول من يناير

13709 مخالفين

7118 نظام الإقامة

5015 أمن الحدود

1576 نظام العمل

365 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة

75 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة

7 متورطون في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين

94175 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة

84532 رجلًا

9643 امرأة

83226 أحيلوا للحصول على وثائق السفر

2087 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم

7177 رحلوا

الأسبوع الثاني

13627 مخالفًا

6774 نظام الإقامة

5295 أمن الحدود

1558 نظام العمل

411 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة

17 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة

14 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين

94938 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة

84794 رجلًا

10144 امرأة

8486 أحيلوا للحصول على وثائق السفر

2866 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم

7513 رحلوا

الأسبوع الثالث

13780 مخالفًا

6895 نظام الإقامة

5123 أمن الحدود

1762 نظام العمل

391 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة

36 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة

26 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين

95650 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة

85243 رجلًا

10407 امرأة

84072 أحيلوا للحصول على وثائق السفر

2947 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم

6728 رحلوا

الأسبوع الرابع

13620 مخالفًا

6700 نظام الإقامة

5177 أمن الحدود

1743 نظام العمل

274 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة

139 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة

11 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين

96504 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة

86019 رجلًا

10485 امرأة

84966 أحيلوا للحصول على وثائق السفر

2397 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم

7504 رحلوا

المخالفون في فبراير 42.691

الأسبوع الأول

13279 مخالفًا

6712 نظام الإقامة

4789 أمن الحدود

1778 نظام العمل

283 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة

51 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة

10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين

97357 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة

86561 رجلًا

10796 امرأة

86222 أحيلوا للحصول على وثائق السفر

2342 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم

7227 رحلوا

الأسبوع الثاني

14470 مخالفًا

7708 نظام الإقامة

4971 أمن الحدود

1791 نظام العمل

168 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة

168 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة

13 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين

99499 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة

88177 رجلًا

11322 امرأة

87424 أحيلوا للحصول على وثائق السفر

2564 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم

6935 رحلوا

الأسبوع الثالث

14627 مخالفًا

7953 نظام الإقامة

4732 أمن الحدود

1942 نظام العمل

428 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة

86 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة

12 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين

99989 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة

88597 رجلًا

11392 امرأة

87309 أحيلوا للحصول على وثائق السفر

2949 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم

8486 رحلوا

الأسبوع الرابع

13594 مخالفًا

7465 نظام الإقامة

4299 أمن الحدود

1830 نظام العمل

249 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة

111 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة

7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين

100431 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة

89016 رجلًا

11415 امرأة

88078 أحيلوا للحصول على وثائق السفر

2542 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم

8432 رحلوا


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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