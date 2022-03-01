عاجل | 1976 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل والحدود يضبطون يوميا

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط 110.706 مخالفين منذ بداية 2022 حتى الأسبوع الأخير من فبراير ووفقا لاحصائيات وزارة الداخلية التي تنشرها بشكل أسبوع فقد تضمن شهر يناير الماضي ضبط 68.015 وفي شهر فبراير الماضي 42.691. إجمالي المخالفين في يناير 68.015 الأسبوع الأول من يناير 13709 مخالفين 7118 نظام الإقامة 5015 أمن الحدود 1576 نظام العمل 365 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة 75 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة 7 متورطون في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين 94175 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة 84532 رجلًا 9643 امرأة 83226 أحيلوا للحصول على وثائق السفر 2087 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم 7177 رحلوا الأسبوع الثاني 13627 مخالفًا 6774 نظام الإقامة 5295 أمن الحدود 1558 نظام العمل 411 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة 17 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة 14 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين 94938 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة 84794 رجلًا 10144 امرأة 8486 أحيلوا للحصول على وثائق السفر 2866 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم 7513 رحلوا الأسبوع الثالث 13780 مخالفًا 6895 نظام الإقامة 5123 أمن الحدود 1762 نظام العمل 391 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة 36 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة 26 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين 95650 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة 85243 رجلًا 10407 امرأة 84072 أحيلوا للحصول على وثائق السفر 2947 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم 6728 رحلوا الأسبوع الرابع 13620 مخالفًا 6700 نظام الإقامة 5177 أمن الحدود 1743 نظام العمل 274 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة 139 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة 11 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين 96504 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة 86019 رجلًا 10485 امرأة 84966 أحيلوا للحصول على وثائق السفر 2397 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم 7504 رحلوا المخالفون في فبراير 42.691 الأسبوع الأول 13279 مخالفًا 6712 نظام الإقامة 4789 أمن الحدود 1778 نظام العمل 283 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة 51 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين 97357 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة 86561 رجلًا 10796 امرأة 86222 أحيلوا للحصول على وثائق السفر 2342 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم 7227 رحلوا الأسبوع الثاني 14470 مخالفًا 7708 نظام الإقامة 4971 أمن الحدود 1791 نظام العمل 168 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة 168 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة 13 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين 99499 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة 88177 رجلًا 11322 امرأة 87424 أحيلوا للحصول على وثائق السفر 2564 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم 6935 رحلوا الأسبوع الثالث 14627 مخالفًا 7953 نظام الإقامة 4732 أمن الحدود 1942 نظام العمل 428 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة 86 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة 12 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين 99989 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة 88597 رجلًا 11392 امرأة 87309 أحيلوا للحصول على وثائق السفر 2949 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم 8486 رحلوا الأسبوع الرابع 13594 مخالفًا 7465 نظام الإقامة 4299 أمن الحدود 1830 نظام العمل 249 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة 111 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة 7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين 100431 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة 89016 رجلًا 11415 امرأة 88078 أحيلوا للحصول على وثائق السفر 2542 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم 8432 رحلوا



كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | 1976 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل والحدود يضبطون يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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