عاجل | 1976 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل والحدود يضبطون يوميا

إجمالي المخالفين في يناير 68.015
الأسبوع الأول من يناير
13709 مخالفين
7118 نظام الإقامة
5015 أمن الحدود
1576 نظام العمل
365 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
75 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة
7 متورطون في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين
94175 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
84532 رجلًا
9643 امرأة
83226 أحيلوا للحصول على وثائق السفر
2087 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
7177 رحلوا
الأسبوع الثاني
13627 مخالفًا
6774 نظام الإقامة
5295 أمن الحدود
1558 نظام العمل
411 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
17 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة
14 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين
94938 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
84794 رجلًا
10144 امرأة
8486 أحيلوا للحصول على وثائق السفر
2866 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
7513 رحلوا
الأسبوع الثالث
13780 مخالفًا
6895 نظام الإقامة
5123 أمن الحدود
1762 نظام العمل
391 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
36 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة
26 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين
95650 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
85243 رجلًا
10407 امرأة
84072 أحيلوا للحصول على وثائق السفر
2947 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
6728 رحلوا
الأسبوع الرابع
13620 مخالفًا
6700 نظام الإقامة
5177 أمن الحدود
1743 نظام العمل
274 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
139 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة
11 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين
96504 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
86019 رجلًا
10485 امرأة
84966 أحيلوا للحصول على وثائق السفر
2397 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
7504 رحلوا
المخالفون في فبراير 42.691
الأسبوع الأول
13279 مخالفًا
6712 نظام الإقامة
4789 أمن الحدود
1778 نظام العمل
283 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
51 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة
10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين
97357 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
86561 رجلًا
10796 امرأة
86222 أحيلوا للحصول على وثائق السفر
2342 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
7227 رحلوا
الأسبوع الثاني
14470 مخالفًا
7708 نظام الإقامة
4971 أمن الحدود
1791 نظام العمل
168 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
168 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة
13 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين
99499 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
88177 رجلًا
11322 امرأة
87424 أحيلوا للحصول على وثائق السفر
2564 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
6935 رحلوا
الأسبوع الثالث
14627 مخالفًا
7953 نظام الإقامة
4732 أمن الحدود
1942 نظام العمل
428 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
86 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة
12 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين
99989 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
88597 رجلًا
11392 امرأة
87309 أحيلوا للحصول على وثائق السفر
2949 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
8486 رحلوا
الأسبوع الرابع
13594 مخالفًا
7465 نظام الإقامة
4299 أمن الحدود
1830 نظام العمل
249 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
111 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة
7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين
100431 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
89016 رجلًا
11415 امرأة
88078 أحيلوا للحصول على وثائق السفر
2542 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
8432 رحلوا
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | 1976 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل والحدود يضبطون يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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