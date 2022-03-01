شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل 8 مشاريع.. قيرغيزستان تثمن دعم المملكة للبرامج التنموية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد في مقر الصندوق اليوم ، وفداً من جمهورية قيرغيزستان برئاسة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أرزيبيك كوجوشيف بحضور السفير القرغيزي لدى المملكة أولوكبيك ماريبوف.

ورحَّب الرئيس التنفيذي بمعالي الوزير والوفد المرافق له، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمشاريع التنموية القائمة والمقدمة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية، كما ناقشا التحديات التي تواجه سير عمل المشاريع التنموية في جمهورية قيرغيزستان.

وأعرب معاليه عن امتنانه لجهود المملكة على دعمها الدائم للمشاريع التنموية في قيرغيزستان، مثمِّناً جهود الصندوق السعودي للتنمية في تمويل المشاريع والبرامج التنموية الممتدة على مدى عقود، حيث إن هذه المشاريع التي يمولها الصندوق لها الأثر الإيجابي في النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في جميع القطاعات الإنمائية المختلفة.

يذكر أنه بلغ عدد المشاريع التي موَّلها الصندوق السعودي للتنمية في جمهورية قيرغيزستان 8 مشاريع في عدة قطاعات، منها النقل، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى تقديم منحة كريمة من حكومة المملكة العربية السعودية،التي يديرها الصندوق السعودي للتنمية، بهدف تجهيز عدد من المراكز الطبية.