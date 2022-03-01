الحمادي يشارك في اجتماع اللجنة المالية لاتحاد غرب آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - شارك عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة الشؤون المالية والتسويق محمد الحمادي، في اجتماع مرئي للجنة المالية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، وذلك بصفته نائبًا لرئيس اللجنة المالية باتحاد غرب آسيا. وحضر الحمادي الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم عبر المنظومة الإلكترونية، وترأسه الكويتي محمد الشمري. وصادقت اللجنة على الموازنة التقديرية للعام الحالي 2022، وعلى البيانات المالية الخاصة بعام 2021 الماضي. واطلعت اللجنة على تفاصيل الدعم الذي تلقاه اتحاد غرب آسيا لكرة القدم من الاتحادين الدولي والآسيوي في العام الماضي، وعلى الإيضاحات المتعلقة بأوجه الصرف على البطولات المشمولة والنفقات الإدارية الأخرى.

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