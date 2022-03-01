BRAVE CF تعلن انضمام مركز البحرين للمجوهرات كراعي الساعات المعتمد لبطولة BICW

محمد بن مسعود - الدمام - ترتفع حدة الإثارة والحماس في أرجاء مملكة البحرين باقتراب موعد الحدث الأكثر ترقبًا أسبوع BRAVE الدولي للقتال بنسخته الأكبر لهذا اليوم ويعنونه اللقاء الذي سيشهد مشاركة فخر المملكة حمزة الكوهجي.
ومع اقتراب موعد إقامة البطولة، بدأت منظمة BRAVE CF الكشف عن شراكات وتحالفات، ومن بينها الإعلان عن انضمام مجموعة مركز البحرين للمجوهرات، الوكيل المعتمد للساعات والمجوهرات ذات العلامات التجارية الفاخرة، كراعي الساعات الرسمي لأسبوع BRAVE الدولي للقتال. كما وستقوم المجموعة بتدشين كشك مستقل لبيع هدايا واكسسوارات الأطفال.
تأسست مجموعة مركز البحرين للمجوهرات النور قبل 44 عامًا، وهي تدير 18 متجرًا فاخرًا في أنحاء المملكة، حيث تقوم من خلالها عرض مجموعة فاخرة من الساعات ذات العلامات التجارية المرموقة، فيما تنظم أيضًا فيها عدد من أكبر الفعاليات الخاصة بالمجوهرات في منطقة الخليج العربي. وتوفر المجموعة تشكيلة مميزة وفريدة من المجوهرات، والساعات، والهدايا والإكسسوار. وأطلقت مجموعة مركز البحرين للمجوهرات في عام 2009 أول متجر متخصص في بيع هدايا والإكسسوارات الخاصة بالأطفال.
وتفخر BRAVE CF بانضمام واحدة من العلامات الأكثر ريادة ورقي في المملكة لهذا الحدث التاريخي الذي سيشهد إقامة أول بطولة خاصة للفرق في رياضة فنون القتال المختلطة تحت مسمى كأس السوبر الخاص برياضة فنون القتال المختلطة، إلى جانب النسخة الـ57 من بطولة BRAVE CF، حيث سيقدم كأس السوبر جوائز مالية ضخمة للفائزين.
تأسست في عام 2016، منظمة BRAVE CF، وهي الترويج الأسرع نموًا في عالم فنون القتال المختلطة. في ما يزيد قليلاً على خمس سنوات، نظمت BRAVE CF 56 بطولات في 25 دولة حول العالم، وهو شيء لم يتحقق من قبل، واحتلت المرتبة الأولى في الشعبية في آسيا (أكبر حصة في السوق) وفي الشرق الأوسط (أغلى شركة وسائط رياضية).
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