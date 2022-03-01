وائل القاسمي يتوج ببطولة العيد الوطني للبليارد

محمد بن مسعود - الدمام - توج اللاعب وائل القاسمي بلقب بطولة العيد الوطني للبليارد 2022 التي نظمها الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس، واختتمت منافساتها يوم الخميس الماضي على صالة كيو كلاب.

وجاء ذلك بعد الفوز الجدير والصعب للقاسمي على «مفاجأة البطولة» الناشئ حسين مروم في المباراة النهائية المثيرة التي جمعتهما بنتيجة (12/‏13).

وعقب المواجهة النهائية، تمت مراسم التتويج بحضور رئيس الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس منذر البصري ومدير المنتخبات حسين بوبشيت وأمين السر إحسان حاجي، حيث توج وائل القاسمي بكأس المركز الأول وحسين مروم بكأس المركز الثاني وأحمد صباح بكأس المركز الثالث. كما تم تكريم عبدالله عيسى لاحتلاله المركز الرابع، وأصحاب المراكز من الخامس إلى الثامن وهم: علي عبدالكريم، رائد أحمد، إبراهيم القائد، محمد الفحل، بالإضافة لأفضل لاعب ناشئ في البطولة عبدالله محمد.

من جانبه، أبدى رئيس الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس منذ البصري عن سعادته للمستويات المبهرة التي شهدتها المنافسات بمجمل بمراحلها، والوجوه الشابة والجديدة التي كشفتها هذه البطولة، وتمكنت من التألق والتعملق والتفوق أمام لاعبي الخبرة، ومنها الناشئ حسين مروم، الذي يعد «مفاجأة البطولة»، لما قدمه من أداء أكثر من رائع وتحقيق انتصارات مثالية وبلوغه المباراة الختامية التي خسرها بصعوبة بالغة.

وأكد البصري، أن البطولة قد اكتست بثوب النجاح بفضل المشاركة الكبيرة التي حظيت بها، والندية والإثارة التي طغت على المنافسات، وبزوغ أسماء جديدة، سيكون لها شأنًا كبيرًا دون شك في سماء اللعبة، الأمر الذي يؤكد نجاح استراتيجية الاتحاد الذي يسير عليها في إقامة مثل هذه البطولات، والهادفة للارتقاء باللعبة وتطويرها واكتشاف المواهب، التي ستحظى بالاهتمام والمتابعة لتثري المنتخبات الوطنية مستقبلاً.