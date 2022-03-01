القادسية ينتصر على النجمة البحريني استعدادًا لخليجية الطائرة

محمد بن مسعود - الدمام - عيسى عباس:

حقق فريق القادسية انتصارًا معنويًا على نظيره النجمة البحريني خلال المعسكر التدريبي الذي يقيمه الفريق في مملكة البحرين استعدادًا لبطولة الأندية الخليجية الثامنة والثلاثين للكرة الطائرة التي ستحتضنها مملكة البحرين من 4 لغاية 13 مارس الجاري، حيث انتهت المباراة بفوز القادسية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، جاءت نتائجها كالتالي: 22/‏25، 28/‏26، 27/‏25، 25/‏20.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مساء اليوم مباراته الثانية في معسكره البحريني، حيث سيواجه فريق النصر البحرين، على أن يختتم مبارياته في المسعكر بمواجهته المحرق يوم الثلاثاء القادم.

وكان الفريق قد أعلن عن تعاقده مع اللاعب البحريني الدولي ونادي داركليب محمد يعقوب للانضمام إلى صفوفه في البطولة، حيث يعد يعقوب أحد أفضل لاعبي مركز 4 في الخليج، وساهم قبل أيام مع ناديه داركليب في الحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية بالبطولة العربية التي اختتمت بتونس، وحصل فيها على جائزة أفضل ضارب بمركز 4 بالبطولة.

من جانبه قام عضو مجلس إدارة النادي ومدير عام كرة الطائرة حسين القبندي بتبادل الدروع التذكارية مع الشيخ حمد بن طلال آل خليفة رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي النجمة على هامش المباراة، وتقدم القبندي بالشكر والتقدير إلى الاشقاء بنادي النجمة على استضافة المعسكر التدريبي للفريق وحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، تأكيدًا على عمق العلاقات الوطيدة التي تربط الناديين العريقين.