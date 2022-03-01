الشيباني رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد البحريني للألعاب الذهنية

محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة يقضي بتعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني للألعاب الذهنية في دورته الجديدة برئاسة الأستاذ المشارك بقسم وظائف الأعضاء بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي الدكتور طارق الشيباني.

وثمن الدكتور طارق الشيباني ثقة سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، مشيدًا بإسهامات سموه المتميزة في مختلف المجالات لتحقيق العديد من الإنجازات الوطنية في إطار ما تشهده المملكة من تقدم وازدهار وتطوير شامل لاسيما في تنمية المسيرة الرياضية والعمل الشبابي، سائلاً الله تعالى أن يوفق سموه لما فيه الخير والصلاح لتحقيق المزيد من الانجازات وفقًا لتنفيذ رؤى سموه في مجال الرياضية والشباب.

هذا، وتشكل مجلس إدارة الاتحاد البحريني للألعاب الذهنية من عضوية كل من عائشة محمد جمشير، خالد العمادي، عبد العزيز المحميد، جاسم محمد البنكي، علي السلطي، جمال إبراهيم عبد الغفار، أحمد راشد الهاجري، خالد عيسى الحادي.

يذكر أن الاتحاد البحريني للألعاب الذهنية هو أحد الاتحادات الرياضية المنضوية تحت مظلة اللجنة الأولمبية البحرينية، ويتولى رعاية وتطوير وتنظيم نشاط الرياضات الذهنية والإلكترونية في مملكة البحرين، والإشراف على عدد من البطولات المحلية والدولية والأنشطة التي تعزز القدرة الذهنية على جميع المستويات العمرية بمن فيهم ذوو العزيمة، والعمل على اكتشاف وتبني المواهب الشبابية.