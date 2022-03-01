صدارة مهتزة للرفاع.. والمنامة «جبار» يواصل الملاحقة.. والمحرق يتقدم

محمد بن مسعود - الدمام - جاءت الجولة 13 من دوري ناصر بن حمد الممتاز لتشعل الصراع من جديد في القمة والقاع خصوصًا مع تقلص الفارق النقطي بين المتصدر الرفاع مع ملاحقه المباشر المنامة إلى 5 نقاط فقط بعد تعثر الرفاع بالتعادل مع الحد بهدفين لمثلهما، وفوز المنامة على الأهلي بثلاثية، لتكون الجولات المتبقية بمثابة صراع كبير بين الفريقين مع عدم إغفال فرص بقية الفرق الطامعة في المنافسة خصوصًا المحرق الذي تقدم خطوتين للأمام وقفز للمركز الثالث مستغلاً تعثر الرفاع الشرقي للمرة الثانية تواليًا وغياب الخالدية لتأجيل مباراته مع الحالة.

ولن تكون الجولات القادمة بعيدة عن حسابات الصراع في القمة والقاع مع إمكانية مشاهدة المفاجآت التي ستكون واردة مع كل مباراة لا سيما أن الطموحات كبيرة لدى جميع الفرق بخطف النقاط سواء لتعزيز حظوظ المنافسة على اللقب أو للابتعاد عن حسابات الهبوط.

وفي المقابل، فإن صراع البقاء والهبوط يبدو أكثر سخونة في ظل صراع النقطة، إذ شهدت الجولة ابتعاد البديع عن قاع الترتيب والمركز الأخير بفوزه على الرفاع الشرقي، والنجمة ما زال يترنح وسقط في فخ خسارة جديدة أمام المحرق وهو ما جعله يقبع في قاع الترتيب، وبدوره الحد نجح في تقديم نفسه بشكل جيد وخرج بتعادل ثمين مع الرفاع، وصراع البقاء ربما يمتد ليشمل الحالة الغائب عن هذه الجولة، ولا يبدو الأهلي في مأمن من هذا الصراع على الرغم من ابتعاده بفارق جيد من النقاط.

الأهم في هذه الجولة هو حالة السخط والاستياء من القرارات التحكيمية من غالبية الفرق والأندية في ظل الأخطاء المتكررة والتي ما زالت تظهر مع كل مباراة، ويبدو أن قادم الجولات سيكون الصراع على أشده ويحتاج لوقفة شجاعة من الجميع بهدف حفظ حقوق جميع الأطراف.

صدارة مهتزة

في الجولات العشر الأولى نجح الرفاع في تأكيد أحقيته بالصدارة المطلقة مستغلاً الكثير من العوامل التي وضعته في مأمن وبعيدًا عن بقية الفرق، إلا أنه في الجولتين الأخيرتين تعثر بتعادلين مع الحالة والحد بسبب الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبوه، ما جعله يفقد نقاطًا هو في أمس الحاجة إليها لتأكيد الصدارة وبالتالي الاقتراب أكثر من اللقب للموسم الثاني تواليًا، وإذا ما نجح مدربه علي عاشور في معالجة حالة الدفاع وشدد أكثر على لاعبيه باستغلال أنصاف الفرص فإن الرفاع خلال جولتين فقط سيؤكد أحقيته باللقب.

«جبار» الهدافين

أكد اللاعب مهدي عبدالجبار أنه اللاعب رقم 1 في دورينا هذا الموسم وأثبت علو كعبه من خلال استمرار صيده للشباك مع كل مباراة يخوضها ومتى ما تواجد على أرضية الملعب فإن فريقه المنامة قادر على التفوق على أي فريق، إذ نجح مهدي أن يضع بصمته في شباك الأهلي بهدفين في نصف ساعة ليعزز من صدارته لقائمة الهدافين بدون منافس ووصل إلى 13 هدفًا، بالإضافة إلى الأدوار الأخرى التي يلعبها على أرضية الملعب.

النجمة مفترق طرق

يبدو أن النجمة يعيش ضغطًا نفسيًا نتيجة استمرار سلسلة نتائجه السلبية التي وضعته في موقف يتكرر معه للموسم الثاني على التوالي، وسقوط النجمة أمام المحرق في هذه الجولة جعله يتراجع للمركز الأخير، ولعل حالة عدم الاستقرار التي عاشها الفريق هذا الموسم منذ بدايته هي السبب الأبرز في تراجعه، إلا أنه أمام 5 مباريات ستكون بمثابة مباريات نهائية سيدخلها بهدف كسب النقاط بعيدًا عن المستويات التي يقدمها أو سيقدمها في الملعب.

لغز الرفاع الشرقي

وصل الرفاع الشرقي لنقطة تأكيد أنه بعيد جدًا عن أجواء المنافسة على لقب دوري هذا الموسم بعد خسارتين متتاليتين قضت على آماله، وهذا المشهد يتكرر للموسم الثاني على التوالي، إذ إن الجماهير الشرقاوية استبشرت خيرًا بوصول فريقها لنهائي «أغلى الكؤوس» إلا أنها أمام حالة فريقها والمستويات غير المطمئنة التي يقدمها جعلها تضع يديها على قلوبها خشية فقدان اللقب الغالي، إلا إذا تم إصلاح الخلل الواضح في أسلوب فريقها وهو خلل فني بالدرجة الأولى.