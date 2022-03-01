رئيس جمهورية قبرص يصل الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض وصل فخامة الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص, والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم. وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزيرالمرافق)، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد الشريف، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس، ومندوب عن المراسم الملكية.

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