محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : الاتحاد الأوروبي يفتح النار على الامارات ويكشف تفاصيل صفقة بينها وبين روسيا بشأن اليمن واوكرانيا

نقلت وكالة فرانس برس استياء الاتحاد الأوروبي من الامارات . وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول دبلوماسي أوروبي قوله أنهم مستاؤون من الامارات وقد أبرمت صفقة وصفها بالقذرة مع روسيا، مؤكدا أن الصفقة مرتبطة بالحوثيين وأوكرانيا. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

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