رئيس جامعة أم القرى يفتتح معرض يوم التأسيس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

افتتح رئيس جامعة رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب اليوم معرض يوم التأسيس، المقام بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية، بهدف التعريف بالعمق التاريخي للدولة السعودية على مدى ثلاثة قرون، بحضور وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وأستاذ كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسة تاريخ مكة الدكتور عبدالله الشريف ومدير عام مركز تاريخ مكة الدكتور فواز الدهاس، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بمقر الجامعة بالعابدية.

وشاركت دارة الملك عبدالعزيز ممثَّلةً في مركز تاريخ مكة في المعرض ؛ وذلك لتعريف المجتمع الجامعي من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالأسس التي قامت عليها الدولة السعودية منذ بداية تأسيسها من عهد الإمام محمد بن سعود، وتوضيح مراحلها حتى العهد الزاهر ، وذلك ترسيخاً لثقافة العمق التأريخي لهذه الدولة وجذورها الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون.

فيما شارك كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى في المعرض بإصداراته البحثية التي بلغت 22 كتابًا تتحدث عن جهود الدولة السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، وتاريخ مكة المكرمة وحضاراتها، بالإضافة إلى عدد من الصور التاريخية.

وأبان الدكتور معدي آل مذهب أن هذا المعرض يأتي تزامنًا مع يوم التَّأسيس الموافق (22 فبراير) للتعريف بالعمق التاريخي للدولة السعودية التي أسَّسها الإمام محمد بن سعود ‏رحمه الله عام 1139هـ/ ‏1727 م على كتاب الله وسنة رسوله، وبين أن المملكة وشعبها والمقيمين على أرضها في ظل قيادتها الرشيدة منذ يوم التَّأسيس إلى يومنا في عهد خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- يعيشون الوحدة والأمن والاستقرار والرخاء والتَّطور، ويستشرفون برؤية الوطن 2030 مستقبلًا زاهرًا تكون للمملكة فيه الرِّيادة والتقدم.