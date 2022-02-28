وزير الداخلية يصل إلى الجمهورية التونسية في زيارة رسمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مساء اليوم، إلى الجمهورية التونسية، في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار قرطاج الدولي، معالي وزير الداخلية بالجمهورية التونسية توفيق شرف الدين، ومعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، ومعالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية التونسية.
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