البيت الأبيض يكشف سبب طرد 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي، أن بلادها تواصل تقييم توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متابعة: “لا نرى أي سبب لتغيير مستويات التأهب الخاصة بنا”.

وأوضحت في مؤتمر صحفي، يعقد الآن، أن الخطاب التصعيدي المتعلق بالأسلحة النووية أمر خطير ويجب تجنبه وهو ما لا نريد أن ننغمس فيه.

وأشارت إلى أن قرار طرد 12 دبلوماسيا روسيا من بعثة روسيا إلى الأمم المتحدة عملنا عليه منذ عدة أشهر، متابعة: “قرار طرد 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة يعود إلى انخراطهم بأنشطة تجسس”.

ولفتت إلى أن جميع الخيارات على الطاولة بشأن حظر استخدام الطائرات الروسية المجال الجوي الأمريكي.

وأشارت إلى أن بلادها تتطلع إلى نيتو موحد ودول غربية موحدة في مواجهة بوتين، متابعة: ” نزيد من شدة عقوباتنا على روسيا بتنسيق وثيق مع الاتحاد الأوروبي”، موضحة أن أمريكا تعمل على تشديد العقوبات على النخبة الروسية والحد منها على عامة الشعب.

وبينت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن أمريكا لديها خطوات إضافية بشأن العقوبات على روسيا ولكن نأخذ عوامل كثيرة بعين الاعتبار.

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وأكدت أن حظر الطيران يستدعي وجود قوات تنفذه وهذا سيؤدي لحرب لا نريدها مع روسيا، مؤكدة: ” لا نصعد من خطابنا ونقيم ما يدلي به الرئيس بوتين ولم نغير وضعنا النووي ونسعى لتخفيض التوتر”.