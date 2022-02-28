البيت الأبيض يكشف عن حجم مساعدات أمريكا الإنسانية لـ أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قال البيت الأبيض، مساء اليوم، إن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت أكثر من 106 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية وأكثر من 44 مليونا لقطاع المياه بأوكرانيا.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي، أن بلادها تقوم حاليا، بتقييم قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع قوة الردع النووي في حالة تأهب.
وأشارت إلى أن بلادها تتطلع إلى نيتو موحد ودول غربية موحدة في مواجهة بوتين، متابعة: ” نزيد من شدة عقوباتنا على روسيا بتنسيق وثيق مع الاتحاد الأوروبي”، موضحة أن أمريكا تعمل على تشديد العقوبات على النخبة الروسية والحد منها على عامة الشعب.
وبينت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن أمريكا لديها خطوات إضافية بشأن العقوبات على روسيا ولكن نأخذ عوامل كثيرة بعين الاعتبار.
وأكدت أن حظر الطيران يستدعي وجود قوات تنفذه وهذا سيؤدي لحرب لا نريدها مع روسيا، مؤكدة: ” لا نصعد من خطابنا ونقيم ما يدلي به الرئيس بوتين ولم نغير وضعنا النووي ونسعى لتخفيض التوتر”.
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