الخيل العربية والسيارات القديمة والعرضة السعودية ..جامعة تبوك تحتفل بيوم التأسيس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك
برعاية معالي رئيس جامعة تبوك أ.د عبدالله بن مفرح الذيابي، نظمت عمادة شؤون الطلاب، فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس، وذلك في بهو كلية الطب بالجامعة، وسط حضور كبير من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب
وتنوعت مظاهر وأشكال احتفال الجامعة في يوم التأسيس بين ركوب الخيل العربية الأصيلة والعرضة السعودية، وعروض تحاكي الماضي المجيد من عادات وتقاليد أصيلة تتوارثها الاجيال، بالاضافة إلى معرض يحاكي نمط البناء القديم للمنازل الطينية، والذي عرض فيه نماذج من المقتنيات القديمه مثل العملات والاسلحة وأدوات الطهي، ومستلزمات الحياة قديماً.
كما شاهد الزوار نموذجا من التدريس قديماً من خلال المدرسة التقليدية ، وجناح للخط العربي والتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي.
وفي سياق متصل أدى الطالب خالد الحارثي عرضاً غنائيا يحكي عن تأسيس الدرعية وقيام الدولة السعودية من أشعار سعد بن ابراهيم الثنيان.
وفي جانب آخر حضرت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة بنت عبدالله الطلحي احتفال شطر الطالبات بجامعة تبوك بيوم التأسيس وذلك في كلية إدارة الأعمال بعروض تراثية والضيافة العربية ومعرض للصور .
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