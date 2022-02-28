شكرا لقرائتكم خبر عن الأول من نوعه.. «البلدية» تنظم ملتقى لتطوير الرقابة البلدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع أمانة منطقة حائل جميع الترتيبات اللازمة لتنظيم ملتقى "صنَّاع الامتثال" خلال الفترة من 2-3 مارس 2022، وذلك لتطوير عمليات الرقابة البلدية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وفقاً للأهداف الإستراتيجية للقطاع البلدي.

ويهدف الملتقى الذي تستضيفه أمانة منطقة حائل إلى مواصلة تطوير عمليات الرقابة البلدية بجميع مساراتها على مستوى الأمانات، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه كل مسار، وإبراز سرعة استجابة البلدية لجميع البلاغات، إلى جانب تعزيز أدوار البلدية الرقابية على مستوى (التوجيه، الأداء, الالتزام)، وذلك بمشاركة عدد من المراقبين المتميزين على مستوى الأمانات، وحضور رئيس قطاع الخدمات البلدية والبنية التحتية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان, وأمين منطقة حائل, والمشرف العام على وكالة التراخيص والامتثال بديوان الوزارة.

ويشتمل الملتقى على (11) ورشة عمل متخصصة تناقش التحديات على مستوى مسارات الرقابة المتمثلة في: (الرقابة على المنشآت التجارية، التشوُّه البصري، الرقابة البيئية، الرقابة على الإيرادات، الرقابة الشمولية للإسكان، الرقابة على الحفريات، المباني، المرافق والأحياء، النظافة، التعديات والأراضي، والرقابة على الباعة الجائلين)، ووضع الحلول للتغلُّب على هذه التحديات.

ويناقش الملتقى الذي يستمر يومين ثلاثة محاور أساسية، حيث يتناول المحور الأول جهود تطوير الاشتراطات البلدية القائمة، فيما يتطرق المحور الثاني إلى تطوير قوائم التفحص، بينما يرتكز المحور الثالث على تطوير الأدِلَّة الرقابية، كما يستعرض الملتقى نتائج بعض الورش لبيان التطوير والتحسين الذي أحدثته الأمانات في مجال الرقابة البلدية.

ويُعد ملتقى "صنَّاع الامتثال" الأول من نوعه الذي يجمع أكثر من 100 مراقب ومتخصص في جميع مسارات الرقابة و17 أمانة على مستوى المملكة، لمناقشة أبرز التحديات الرقابية والخروج بأفكار وحلول إبداعية لتطوير عمل المنظومة.