شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ الفرنسي» يؤكد إعجابه الشديد برؤية «اعتدال» في مكافحة التطرف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، في مقر المركز بالرياض اليوم (الاثنين) 28 من (فبراير) 2022، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي رئيس مجموعة الصداقة بين فرنسا ودول الخليج السيناتور أوليفيه كاديك، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية.

وفي مستهل الاستقبال رحب سعادة الأمين العام لـ(اعتدال) بوفد مجلس الشيوخ الفرنسي، مشيدًا بدور فرنسا الدولي لدعم الاستقرار، ومؤكدًا على استمرار تعزيز التعاون بين مركز (اعتدال) وجمهورية فرنسا في جهود مكافحة الفكر المتطرف.

وخلال الزيارة اطلع عضو مجلس الشيوخ الفرنسي رئيس مجموعة الصداقة بين فرنسا ودول الخليج، والوفد المرافق له، على إستراتيجيات عمل (اعتدال) وآلياته في الرصد، والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي يتم تطويرها لتفكيك خطابات الفكر المتطرف.

وفي ختام الزيارة، التقط وفد مجلس الشيوخ الفرنسي صورًا تذكارية مع سعادة الأمين العام للمركز الدكتور منصور الشمري.

فيما أشاد عضو مجلس الشيوخ الفرنسي رئيس مجموعة الصداقة بين فرنسا ودول الخليج السيناتور أوليفيه كاديك، بآلية العمل في المركز، قائلًا: "انطباعي الأول أنني انبهرت من الرؤية الخاصة بفهم مكافحة التطرف باستخدام وسائل موضوعية كالذكاء الاصطناعي وهي وسيلة مطمئنة للغاية".

وأضاف: "في هذا الصدد سيكون عملي مع مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية مع المملكة العربية السعودية هو إيجاد رابط نسعى من خلاله إلى إنشاء جسر للتعاون على وجه التحديد في هذا المجال، نظرًا لأن لدينا ذات الهدف، وهو أن يكون لدينا عالم يمكن للناس أن يعيشوا فيه، في عالم عصري من الاعتدال، وهذا ما تحاولون أنتم بنائه، وهو أيضًا ما نحاول نحن بنائه، حيث لدينا نفس الأهداف، وأنا متأكد بأننا سننضم وذلك بفضلكم".