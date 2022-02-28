200 ألف متقدم لاختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

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ويهدف الاختبار إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030 في رفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعد الرخص المهنية للمعلمين وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة، كما تعد إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، والحصول عليها مرتبط باجتياز الاختبار الذي بني لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي الذي يبلغ عدد التخصصات المعتمدة فيه حاليا 38 تخصصا.
ويعتمد الاختبار على الحصيلة العلمية والخبرة المهنية لدى المعلم، إضافة إلى سعة اطلاعه على مجال تخصصه، ومن الضروري الاطلاع على طريقة الأسئلة وكيفية الإجابة عنها، ومما يساعد المتقدم في أداء الاختبار معرفة طبيعة الاختبار وجوانبه الدقيقة والصحيحة من على موقع الهيئة.
ويمكن الاستفادة من حسابات الهيئة الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها وقنواتها الالكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوافر على متجري أبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الالكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر Eteccare؛ لطلب الخدمات المساندة، ومعرفة الإجابات عن التساؤلات والاستفسارات.
اختبار الرخصة المهنية
193,093 تقدموا للاختبار
84,500 متقدم
95,500 متقدمة
103 مقرات للاختبار لمن على رأس العمل من 23 - 27 فبراير 2022
75 من المقرات المحوسبة من 6 - 16 فبراير 2022
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