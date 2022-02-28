شكرا لقرائتكم خبر التحقق من هوية باحث التعداد السكاني بتطبيق توكلنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، خدمة التحقق من هوية الباحث الميداني في تعداد السعودية 2022 من خلال تطبيق «توكلنا».

وأوضحت الهيئة أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز الجهود نحو تمكين التحول الرقمي الذي يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأفادت بأن هدف إطلاق هذه الخدمة هو رفع مستوى الشفافية والموثوقية لدى المواطن والمقيم، وإضفاء أكبر قدر من الطمأنينة لدى أرباب الأسر، وضمان تسهيل الأعمال الميدانية لبرنامج «تعداد السعودية 2022»، وذلك أثناء زيارة الباحث الميداني التي تشهدها مرحلة تحديث العناوين الجارية حاليا، إضافة إلى مرحلة العد الفعلي التي ستنطلق في الثامن شوال المقبل، لافتة إلى أنه سيكون من حق المواطن والمقيم الاطلاع على البطاقة التعريفية للباحث الميداني من خلال المحفظة الرقمية الخاصة بالباحث عبر تطبيق توكلنا.