التحقق من هوية باحث التعداد السكاني بتطبيق توكلنا

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وأوضحت الهيئة أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز الجهود نحو تمكين التحول الرقمي الذي يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفادت بأن هدف إطلاق هذه الخدمة هو رفع مستوى الشفافية والموثوقية لدى المواطن والمقيم، وإضفاء أكبر قدر من الطمأنينة لدى أرباب الأسر، وضمان تسهيل الأعمال الميدانية لبرنامج «تعداد السعودية 2022»، وذلك أثناء زيارة الباحث الميداني التي تشهدها مرحلة تحديث العناوين الجارية حاليا، إضافة إلى مرحلة العد الفعلي التي ستنطلق في الثامن شوال المقبل، لافتة إلى أنه سيكون من حق المواطن والمقيم الاطلاع على البطاقة التعريفية للباحث الميداني من خلال المحفظة الرقمية الخاصة بالباحث عبر تطبيق توكلنا.
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