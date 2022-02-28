بدء المهلة التصحيحية للمركبات المهملة دون رسوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت الإدارة العامة للمرور دعوتها لملاك المركبات المهملة أو التالفة إلى المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم، والاستفادة من المهلة التصحيحية لمدة عام، التي تبدأ اليوم، على أن يتم الإعفاء من رسوم تجديد رخص السير وغرامات التأخير المترتبة عليها. وأوضحت الإدارة أنه على الراغبين في إسقاط المركبات المهملة أو التالفة من سجل المرور، تسليمها لأحد المحال المرخص لها ببيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة، وإحضار ما يثبت ذلك، وتسليم لوحاتها ورخص سيرها لإدارة المرور في المحافظة أو المنطقة التابع لها.



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