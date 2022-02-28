تطبيق معايير الاعتماد المؤسسي لكلية الأمير محمد بن سلمان

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وقع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي للمركز الدكتور محمد باشماخ، ومن جانب الكلية عميدها الدكتور زيجر ديجريف. وأشار باشماخ إلى أهمية تقدم المؤسسات والبرامج للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، باعتباره الخطوة الأولى نحو ضمان الجودة والتطوير المستمر وصولا إلى التميز والتنافسية الوطنية والدولية، وبما يسهم في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.
وأضاف «إن الاتفاقية تهدف إلى إجراء دراسة تقويمية وفقا لاختصاصه وبناء على المعايير والضوابط المعتمدة لديه، وتحديد أحقية الكلية في الحصول على الاعتماد الأكاديمي من عدمه، وستمر الكلية بعدد من الإجراءات ضمن مراحل إجراء الدارسة التقويمية لها، حيث ستبدأ بمرحلة التحقق من الأهلية للتقدم للاعتماد، ومن ثم يقوم المركز بفحص التقارير والوثائق وتزويد الكلية بالملحوظات التي تسهم في تحسين وتعزيز جودة المؤسسة، تمهيدا لرفعها للفريق المستقل الذي يقوم بعملية المراجعة والزيارة النهائية.
مزايا الاعتماد الأكاديمي:
- رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل
- تحديد وتحديث مخرجات التعلم من المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل
- قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية
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