تطبيق معايير الاعتماد المؤسسي لكلية الأمير محمد بن سلمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد»، أمس اتفاقية لتطبيق معايير الاعتماد المؤسسي لكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، بمقر الكلية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي للمركز الدكتور محمد باشماخ، ومن جانب الكلية عميدها الدكتور زيجر ديجريف. وأشار باشماخ إلى أهمية تقدم المؤسسات والبرامج للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، باعتباره الخطوة الأولى نحو ضمان الجودة والتطوير المستمر وصولا إلى التميز والتنافسية الوطنية والدولية، وبما يسهم في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

وأضاف «إن الاتفاقية تهدف إلى إجراء دراسة تقويمية وفقا لاختصاصه وبناء على المعايير والضوابط المعتمدة لديه، وتحديد أحقية الكلية في الحصول على الاعتماد الأكاديمي من عدمه، وستمر الكلية بعدد من الإجراءات ضمن مراحل إجراء الدارسة التقويمية لها، حيث ستبدأ بمرحلة التحقق من الأهلية للتقدم للاعتماد، ومن ثم يقوم المركز بفحص التقارير والوثائق وتزويد الكلية بالملحوظات التي تسهم في تحسين وتعزيز جودة المؤسسة، تمهيدا لرفعها للفريق المستقل الذي يقوم بعملية المراجعة والزيارة النهائية.

مزايا الاعتماد الأكاديمي:

