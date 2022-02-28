هل رفع منع سفر السعوديين إلى تايلاند؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين استبق بعض مشاهير التواصل الاجتماعي صدور قرار بشأن السماح للمواطنين بالسفر إلى تايلاند عقب إعلان المملكة عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بالسفر إلى هناك وتصويرهم لرحلاتهم ونشرها عبر مواقع التواصل، تسببت هذه الخطورة في اعتقاد البعض أنه جرى رفع منع سفر السعوديين لتايلاند إلا أنهم فوجئوا بعد عودتهم بأنهم بذلك خالفوا نظام منع السفر وأنه ستطبق بحقهم الإجراءات النظامية.

فيما ردت الجوازات السعودية في 25 فبراير الحالي، عبر حسابها الرسمي على تويتر على استفسار لأحد الأشخاص يسأل عما إذا كان سيسمح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى تايلاند في مارس المقبل، بأنه لم ترد للجوازات أي تعليمات جديدة في هذا الشأن، أي أن منع السفر لا زال قائما، وأن الجوازات ستعلن عبر قنواتها الرسمية في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة.

وطلب من مواطنين أخيرا بعد عودتهم من السفر إلى تايلاند توقيع تعهد بمراجعة إدارة الجوازات، وأخبروا أن السبب في ذلك أن منع سفر المواطنين إلى تايلاند لا زال قائما وبالتالي فالسفر دون تصريح من وزارة الداخلية، يعرض المخالفين للإجراءات النظامية التي تطبق بحق من يسافرون لبلدان يحظر السفر لها وتشمل الغرامة والمنع من السفر لفترة أو بأحدهما.

وكانت المملكة أعلنت قبل نحو شهر إعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع تايلاند وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل تعيين السفراء.

بدروها تواصلت «مكة» الأسبوع الماضي مع القائم بالأعمال في السفارة السعودية في بانكوك عصام الجطيلي للاستفسار عن هذا الأمر إلا أنه طلب التواصل مع الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية، وعندما تواصلت معهم قالوا «إن موضوع سفر المواطنين إلى تايلاند يخص وزارة الداخلية».

وأكد مصدر في المديرية العامة للجوازات للصحيفة صحة محتوى تغريدة حساب الجوازات على تويتر، وأنه بالفعل لم تصل للمديرية بعد، أي تعليمات أو توجيهات رسمية، بخصوص رفع منع سفر السعوديين إلى تايلاند، وأن الوضع فيما يختص بالسفر لازال كما كان عليه سابقا. وسيتم الإعلان عن أي جديد من خلال القنوات الرسمية للجوازات.