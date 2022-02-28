أول مؤتمر للفنون الرقمية لاكتشاف المبدعين والموهوبين

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وخصصت جلسات اليوم الأخير للحديث عن مستقبل الـ(NFT) في العالم وتأثيرات العملات الرقمية، حيث استهلت رئيسة الجلسة مي وأحد مؤسسي شركة Aorist الديب بابلو رودريجيز فرايل بتقديم الشكر لوزارة الثقافة ممثلة بهيئة الفنون البصرية بالشراكة على تنظيم هذا المؤتمر المميز.
وشدد على أن اهتمام المتاحف التقليدية الشهيرة مع الـ (NFT) من خلال عرضها وتسويقها، سيزيد من تفاعل الكثير من الناس معها، مشيرا إلى أن الأعمال الفنية التقليدية أصبحت بشكل أو بآخر تشكل توأمة مع الفنون الرقمية، ويتوقع اندماجهما بشكل كامل قريبا على حد قوله.
فيما بين المدير الإداري لشركة سوذييز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا سيباستيان فاهي أنه في عالم الفن الرقمي نستطيع التأكيد على أن وجود نسب عالية من الأمان، حيث يمكن الفنان من الإشراف المباشر على تعاملاته الرقمية من بيع أو جمع أعمال فنية، وحتى شرائها، على عكس ما يحدث في الفن التقليدي الذي يتواجد به السماسرة بكثرة».
أهم ما جاء في المؤتمر
- هناك طرق أخرى للتعلم منها التعليم الذاتي من خلال حضور الشخص لورش العمل التقليدية أو الافتراضية
- القيمة المعنوية التي يحققها الفنان في العالم الرقمي تفوق أهدافه لتحقيق مكاسب مالية
- هناك جيل قادم قادر على إثراء هذا العالم بأفكار إبداعية مميزة تغطي على ما نشاهده في الفنون التقليدية
- نعيش في عصر زاهر بالمملكة من خلال التفاعل مع التطورات العلمية في العالم أجمع
- الأوضاع تغيرت بشكل متسارع للأفضل، وسيصبح نور عالم الفنون الرقمية مشعا في المستقبل القريب
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