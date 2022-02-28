شكرا لقرائتكم خبر أول مؤتمر للفنون الرقمية لاكتشاف المبدعين والموهوبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت هيئة الفنون البصرية فرصا للمبدعين لتنمية المواهب الفنية وتمكين الممارسين والمختصين في هذا المجال الإبداعي، خلال المؤتمر الأول من نوعه للفنون الرقمية في المملكة، والذي اختتم أمس بالشراكة مع دار سوذبيز للمزادات، وأقيم على هامش «بينالي» الدرعية للفن المعاصر في حي جاكس بالرياض، وذلك بحضور فنانين وهواة جمع الأعمال الفنية.

وخصصت جلسات اليوم الأخير للحديث عن مستقبل الـ(NFT) في العالم وتأثيرات العملات الرقمية، حيث استهلت رئيسة الجلسة مي وأحد مؤسسي شركة Aorist الديب بابلو رودريجيز فرايل بتقديم الشكر لوزارة الثقافة ممثلة بهيئة الفنون البصرية بالشراكة على تنظيم هذا المؤتمر المميز.

وشدد على أن اهتمام المتاحف التقليدية الشهيرة مع الـ (NFT) من خلال عرضها وتسويقها، سيزيد من تفاعل الكثير من الناس معها، مشيرا إلى أن الأعمال الفنية التقليدية أصبحت بشكل أو بآخر تشكل توأمة مع الفنون الرقمية، ويتوقع اندماجهما بشكل كامل قريبا على حد قوله.

فيما بين المدير الإداري لشركة سوذييز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا سيباستيان فاهي أنه في عالم الفن الرقمي نستطيع التأكيد على أن وجود نسب عالية من الأمان، حيث يمكن الفنان من الإشراف المباشر على تعاملاته الرقمية من بيع أو جمع أعمال فنية، وحتى شرائها، على عكس ما يحدث في الفن التقليدي الذي يتواجد به السماسرة بكثرة».

أهم ما جاء في المؤتمر

