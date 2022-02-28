«خيرية مكة» تشارك الشعب السعودي الاحتفاء بيوم التأسيس

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وأشارت الجمعية إلى أن الذكرى جديرة أن تنال حظها من الاحتفاء والابتهاج والتذكر ونشر السيرة العطرة المباركة لذلك الجيل العظيم من مؤسسي هذه المملكة المباركة التي نما خيرها وتنامى مجدها جيلا بعد جيل ومرحلة بعد مرحلة إلى أن ثبتت دعائمها على يد المؤسس العظيم عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وتوالى من بعده أبناؤه البررة الذين بذلوا الغالي والنفيس في خدمة الوطن والمواطن فانبسط فيها الأمن وعم الرخاء وزالت الشدة وانتشر العلم وغاب الجهل وحلت البركة وانتفى الفقر بفضل الله عز وجل وما قام به من ولاهم الله حكم هذه البلاد من اهتمام بالغ بجميع ما يضمن الحياة الكريمة لكل من عاش فوق أرض هذا الوطن في شتى المجالات، مما أثمر تلاحما كبيرا بين أبناء هذا الشعب الكريم وقيادته ووحدة وطنية راسخة الجذور لا تحيد ولا تتزلزل، وها نحن في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي بلغت مملكتنا أوج المجد والعزة في عهده وما زالت تترقى وتسمو وهذا الفضل من الله لما خصها به من الخيرات والبركات والحرمين الشريفين.
وإن الجمعية الخيرية بصفتها إحدى مؤسسات المجتمع الخيرية في بلد الله الحرام تشارك الجميع بهذه الذكرى الغالية حبا ووفاء وولاء لهذا الوطن الغالي ولقيادته وشعبه، وقد وضعت من أهدافها السعي دائما للتميز وتوسعة رقعة مستفيديها من فقراء الحرم لمواكبة الرؤية المباركة 2030، فالجمعية تأسست عام 1398هـ ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم 29.
أبرز خدمات الجمعية:
- خدمات خيرية لأكثر من مليون مستفيد على مدى 44 عاما
- 50 غسلة كلوية مجانية يوميا بمركز غسيل الكلى
- 250 ألف غسلة كلوية للمرضى المحتاجين من فقراء الحرم ومنذ تأسيسه عام 1418هـ
- الجمعية بصدد إنشاء مركز جديد لغسيل الكلى بسعة 109 أسرة يقدم 320 غسلة كلوية مجانية لخدمة مرضى فقراء الحرم
- مركز طبي لتأهيل مرضى السمع والنطق يقع في حي النوارية على طريق المتجه إلى المدينة المنور ة
- توزيع قسائم شرائية وسلال غذائية ولحوم وقسائم مدرسية بـ7 ملايين ريال سنويا
- استلام الزكوات وتوزيعها في مصارفها الشرعية
- مساعدة أسر السجناء وتأمين المستلزمات الدراسية للطلاب المحتاجين
- تغطية بعض الخدمات الطبية لفقراء البلد الحرام
- المساهمة في تخفيف آثار وتداعيات جائحة كورونا من خلال تقديم خدماتها لبعض الأحياء المعزولة في مكة المكرمة
- 25 ألف سلة غذائية و100 ألف وجبة ساخنة ومواد غذائية وإعاشية لتخفيف آثار وتداعيات جائحة كورونا بأحياء مكة المعزولة
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