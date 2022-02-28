شكرا لقرائتكم خبر «خيرية مكة» تشارك الشعب السعودي الاحتفاء بيوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت الجمعية الخيرية بمكة المكرمة التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وللأسرة المالكة الكريمة وللشعب السعودي النبيل بيوم التأسيس لمملكتنا الحبيبة، والذي صدر الأمر الملكي الكريم أن يكون الاحتفاء به يوم 22 فبراير، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ/ 1727م على أساس قوي ومتين من التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسط الخير والأمن في البلاد.

وأشارت الجمعية إلى أن الذكرى جديرة أن تنال حظها من الاحتفاء والابتهاج والتذكر ونشر السيرة العطرة المباركة لذلك الجيل العظيم من مؤسسي هذه المملكة المباركة التي نما خيرها وتنامى مجدها جيلا بعد جيل ومرحلة بعد مرحلة إلى أن ثبتت دعائمها على يد المؤسس العظيم عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وتوالى من بعده أبناؤه البررة الذين بذلوا الغالي والنفيس في خدمة الوطن والمواطن فانبسط فيها الأمن وعم الرخاء وزالت الشدة وانتشر العلم وغاب الجهل وحلت البركة وانتفى الفقر بفضل الله عز وجل وما قام به من ولاهم الله حكم هذه البلاد من اهتمام بالغ بجميع ما يضمن الحياة الكريمة لكل من عاش فوق أرض هذا الوطن في شتى المجالات، مما أثمر تلاحما كبيرا بين أبناء هذا الشعب الكريم وقيادته ووحدة وطنية راسخة الجذور لا تحيد ولا تتزلزل، وها نحن في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي بلغت مملكتنا أوج المجد والعزة في عهده وما زالت تترقى وتسمو وهذا الفضل من الله لما خصها به من الخيرات والبركات والحرمين الشريفين.

وإن الجمعية الخيرية بصفتها إحدى مؤسسات المجتمع الخيرية في بلد الله الحرام تشارك الجميع بهذه الذكرى الغالية حبا ووفاء وولاء لهذا الوطن الغالي ولقيادته وشعبه، وقد وضعت من أهدافها السعي دائما للتميز وتوسعة رقعة مستفيديها من فقراء الحرم لمواكبة الرؤية المباركة 2030، فالجمعية تأسست عام 1398هـ ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم 29.

أبرز خدمات الجمعية:

