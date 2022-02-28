سداد رسوم عبور جسر الملك فهد في 3 ثوان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مجموعة متنوعة من أنظمة السداد من شأنها تسهيل عملية عبور المركبات في بوابات الرسوم لدخول جسر الملك فهد. ويمكن تفعيل الخدمة بشكل كامل لحاملي البطاقات البنكية السعودية من استخدام خاصية الدفع دون اللمس في بوابات رسوم الجانب البحريني، وحاملي البطاقات البنكية البحرينية من استخدام خاصية الدفع في بوابات رسوم الجانب السعودي، بزمن قياسي يصل إلى 3 ثوان، للارتقاء بجودة الخدمة.



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