القيادة تهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى الاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك زيلكو كومشيتش، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية تهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهة ثانية أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزامها باتفاق (أوبك بلس). وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات.

كما تم مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين. كما جرى خلال الاتصال، بحث الأوضاع في أوكرانيا ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة.

إلى ذلك أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا أمس، برئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستعراض مجالات التعاون بين المملكة ونيجيريا وسبل تطويرها.