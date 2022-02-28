ضبط معمل عطور ينتج مستحضرات مجهولة المصدر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء معملا في مدينة الرياض لقيامه بخلط وتعبئة العطور والزيوت العطرية دون تحقيق اشتراطات أسس التصنيع الجيد، وذلك ضمن جهودها في الرصد والتقصي عن مصادر منتجات تجميلية تسوق بادعاءات طبية.

وأشارت «الغذاء والدواء» إلى أنها علقت خط الإنتاج في المعمل، وحجزت 7949 كجم من المواد الخام مجهولة المصدر في منطقة الإنتاج، إضافة إلى حجز 50 نشرة تعريفية، كما تستكمل إجراءات تطبيق العقوبة بحق المنشأة المخالفة.

وتنفذ «الهيئة» حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

مخالفات تم ضبطها

