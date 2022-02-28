محمد بن مسعود - الدمام - الفيفا : تعلن طرد روسيا بصفة رسمية من المشاركة في كأس العالم 2022 ومن جميع المسابقات الكروية الدولية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، استبعاد منتخب روسيا من تصفيات كأس العالم 2022، و جميع المسابقات الكروية الدولية.

وتضمن قرار الفيفا، أن يشارك المنتخب الروسي في تصفيات كأس العالم2022، ولكن بدون علم الدولة أو نشيدها الوطني، وستكون المباريات في بلد محايد.

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ويأتي قرار الفيفا بطرد روسيا من كأس العالم 2022، على خليفة العمليات العسكرية التي نفذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية.

وأعلن الفيفا، بالأمس، أن روسيا لن تخوض أي مباراة رسمية أو ودية على أرضها، وسيتم حذف اسم روسيا، على أن يلعب المنتخب باسم الاتحاد الروسي لكرة القدم، بدون عزف النشيد الوطني الروسي أو إظهار علم روسيا في أي مباراة.

وكان من المقرر أن يواجه المنتخب الروسي بولندا يوم 24 مارس القادم، في نصف نهائي الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم، المؤهلة للمونديال.