- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. كمين أوكراني يستهدف شاحنات روسية ويستولي على منظومة دفاع جوي (صور)
وثقت مجموعة من الصور، تعرض شاحنات إمداد روسية لكمين أوكراني، في منطقة بيرودينكا.
وكانت شاحنات الإمداد الروسية تنقل صواريخ GRAD، وقد تمكن الجنود الأوكرانيين من الاستيلاء على منظومة دفاع جوي من نوع ستريلاش، بعدما نصبوا كمين لرتل روسي في تشيركاسي.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم، أن السلطات الأوكرانية تلقت طلبات من آلاف الأجانب، للانضمام لمقاومة الاحتلال الروسي وحماية الأمن الدولي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ودخلت العمليات العسكرية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية، اليوم الاثنين يومها الخامس على التوالي، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. كمين أوكراني يستهدف شاحنات روسية ويستولي على منظومة دفاع جوي (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.