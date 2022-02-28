محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. كمين أوكراني يستهدف شاحنات روسية ويستولي على منظومة دفاع جوي (صور)

وثقت مجموعة من الصور، تعرض شاحنات إمداد روسية لكمين أوكراني، في منطقة بيرودينكا.

وكانت شاحنات الإمداد الروسية تنقل صواريخ GRAD، وقد تمكن الجنود الأوكرانيين من الاستيلاء على منظومة دفاع جوي من نوع ستريلاش، بعدما نصبوا كمين لرتل روسي في تشيركاسي.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم، أن السلطات الأوكرانية تلقت طلبات من آلاف الأجانب، للانضمام لمقاومة الاحتلال الروسي وحماية الأمن الدولي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ودخلت العمليات العسكرية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية، اليوم الاثنين يومها الخامس على التوالي، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.