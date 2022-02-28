اخبار الرياضه السعوديه «كرة القدم».. تؤازر أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - اكتظت ملاعب كرة القدم الأوروبية بمشاعر الدعم والتعاطف والمواساة تضامنا مع الشعب واللاعبين الأوكرانيين بعد غزو جارتها روسيا للبلاد.

وأظهر فريقا تشيلسي وليفربول دعمهما لشعب أوكرانيا قبل نهائي كأس كاراباو الذي انتهى بفوز ليفربول بضربات الترجيح. بينما كانت هناك أيضًا عروض أخرى للتضامن عبر كرة القدم في ملاعب متفرقة في القارة العجوز.

ونزل البلوز إلى أرضية ملعب ويمبلي بعد يوم من البيان الذي أصدره مالك فريق تشيلسي، الروسي رومان أبراموفيتش، بقرار تاريخي يمنح فيه أمناء المؤسسة الخيرية للنادي «الإشراف والرعاية» على سد القرار في ستامفورد بريدج.

واتخذ أبراموفيتش قراره وسط غزو بلاده لأوكرانيا. ولم يشر بيانه إلى العمل العسكري الذي قامت به روسيا، لكن كان هناك الكثير من الدعم لأوكرانيا من كلا الناديين في ويمبلي.

وحمل قائد تشيلسي سيزار أزبيليكويتا ونظيره قائد ليفربول جوردان هندرسون أكاليل الزهور باللونين الأصفر والأزرق لأوكرانيا عند دخول الفريقين إلى الملعب. ثم كان هناك تصفيق من جميع الموجودين في ويمبلي أثناء عرض عبارة «عالم كرة القدم يقف معًا» على الشاشة الكبيرة للملعب، على خلفية صفراء وزرقاء بألوان علَم أوكرانيا.

وأظهر وست هام، الذي تغلب على ولفرهامبتون 1-0 على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، دعمه لجناحه الأوكراني أندريه يارمولينكو.

ومنح فريق الـ«هامرز» صاحب المركز السابع إجازة ليارمولينكو بعد غزو وطنه أوكرانيا، لكنه كان راسخًا في أفكار النادي داخل وخارج ملعبهم.

واستعد لاعبو وست هام وهم يرتدون قمصان يارمولينكو، بينما رفع ديكلان رايس لاعب وسط وست هام قميص زميله قبل انطلاق المباراة.

وقال رايس: «من المهم للغاية بالنسبة لي وللفريق والنادي والجميع أن يدعموا يارمو. في اليوم الذي بدأت فيه الحرب رأيناه في ملعب التدريب وكان مستاء للغاية أو متأثرا عاطفيا. نحن هناك من أجله ومن أجل شعب أوكرانيا. نحن جميعًا مع يارمو واسمه على القميص أعطاه حظًا سعيدًا. لديه بعض أفراد العائلة في أوكرانيا في الوقت الحالي، لذا فهو يمر ببعض الأوقات الصعبة. لقد أرسل لنا رسالة في الدردشة الجماعية قبل المباراة قائلاً حظًا سعيدًا أولاد».

وفي بلجيكا، أظهر مشجعو كلوب بروج دعمهم لأوكرانيا خلال الفوز 4-1 على رويال أنتويرب.

بعد المباراة، نزل مدافع أوكرانيا إدوارد سوبول إلى أرض الملعب رافعا علم بلاده.

وفي البرتغال، لقي المهاجم الأوكراني رومان ياريمشوك تصفيقًا حارًا من جماهير بنفيكا لدعم وطنه أوكرانيا خلال مباراة الدوري ضد فيتوريا إس سي.

وأجهش رومان يارمتشوك بالبكاء بعد أن استقبله مشجعو بنفيكا بحفاوة بالغة أمس الأحد، خلال مباراة الدوري الإسباني ضد فيتوريا إس سي.

في البداية، لم يكن المهاجم الأوكراني في التشكيلة الأساسية لكنه دخل كبديل في الدقيقة 62 وحصل أيضًا على شارة القائد.

وأشاد مشجعو بنفيكا به لدعم وطنه الذي تعرض للغزو الروسي.