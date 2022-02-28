الطويل يخطف ذهبية آسيا للمبارزة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة حسين الطويل الميدالية الذهبية لسلاح الابيه للشباب، في بطولة آسيا للناشئين والشباب المقامة حاليًّا في العاصمة الأوزبكية طشقند وذلك بعد فوزه على الكازاخستاني ألكسندر بنتيجة 15/11في نهائي البطولة، وهي الميدالية الذهبية الآسيوية الثانية في تاريخ المبارزة السعودية، بعد الذهبية التي حققها اللاعب صلاح الصقر عام 1996 في جاكرتا.

وكان الطويل قد تجاوز الهندي نيرمالا في دور الـ32 بنتيجة 15/12، وفاز على الأوزبكي قيروقري في دور ال16 بنتيجة 15/11، وكسب الهندي شوبهام في دور الـ8 بنتيجة 15/11، فيما تخطي الأردني إياد عودة في دور الأربعة بنتيجة 15/13.

ويعد اللاعب حسين الطويل أحد لاعبي النخبة الواعدين، والمصنّف الأول في سلاح الابيه على مستوى المملكة، حيث أبدى اللاعب سعادته بهذا الإنجاز الفريد من نوعه ورفع اسم المملكة في المحافل الدولية .

وأشاد في هذا الصدد بالبيئة المميزة في أسرة المبارزة التي تساعد على التركيز في التدريبات والبطولات وتحقيق الإنجازات، بدعم من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مقدما شكره لكل من أسهم في هذا الإنجاز ابتداءً من ناديه الهدى بتاروت ومدربه في النادي فؤاد الناصري ومدرب المنتخب محمد فؤاد.

في حين هنأ رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، اللاعب حسين الطويل على إنجازه، كأحد ثمار خطط اتحاد المبارزة بالتنسيق مع إستراتيجية اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وكأحد لاعبي برنامج النخبة.

وأوضح الصبان أن اللاعب حسين الطويل منذ عام 2020 وهو المنصف الأول في آسيا للناشئين، مشيراً إلى أن اتحاد اللعبة يواصل العمل على خططه الإستراتيجية ببناء أجيال تحقق الأهداف والإنجازات على المدى البعيد.