فيفا: استبعاد روسيا من كأس العالم لكرة القدم بسبب حربها في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ قليل، استبعاد روسيا من كأس العالم لكرة القدم بسبب حربها في أوكرانيا.
جاء ذلك حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.
وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حرمان الأندية الروسية من المشاركة في مسابقاته، كما أنهى الشراكة مع شركة “غازبروم” الروسية.
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