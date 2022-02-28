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محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. الرئيس الأوكراني يوقع على طلب بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على طلب بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ونشر المسؤول بوزارة الخارجية الأوكرانية أندريه سيبيجا، على حسابيه بموقع “تويتر” صورًا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو يوقع طلبًا رسميًا للانضمام للاتحاد الأوروبي.
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هذا وقد طالب زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي، أكثر من مرة في الأيام الماضية، بقبول عضوية بلاده في التكتل.
وتستمر العمليات العسكرية الروسية، حيث تدخل اليوم الإثنين يومها الخامس على التوالى، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.
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