محمد بن مسعود - الدمام - قالت صحيفة نيويورك تايم الأمريكية، اليوم، إن الفيفا يعتزم حظر منتخب روسيا من المنافسات الدولية وإخراجه من المباريات المؤهلة لمونديال 2022.

على جانب آخر أعلن الكرملين، مساء اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوما بفرض عقوبات على الولايات المتحدة والدول التي فرضت عقوبات على روسيا.

وانتهت منذ قليل، المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني عند حدود بيلاروسيا، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

فيما لم يتم التوصل حتى اللحظة إلى حل لإنهاء الصراع الذي دخل يومه السادس على التوالي بين الجيشين الروسي والأوكراني، وسط تخوف شديد من المجتمع الدولي بعد تأهب أسلحة روسيا النووية، واتخاذها موضع الهجوم.

وأفادت وسائل إعلام روسية، بأنه سيتم عقد جولة ثانية من المباحثات بين روسيا وأوكرانيا بعد التشاور بموسكو وكييف.

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فيما عاد المفاوضون الروس والأوكران الذين حضورا الجولة الأولي لعواصمهم لإجراء مشاورات قبل جولة جديدة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن نافذة الحوار بشأن أوكرانيا يجب أن تبقى مفتوحة رغم الحرب.

وفي تصريحات ملتفزة أدلي بها أنطونيو غوتيريش، ونقلتها العربية، قال الأمين العام، إن الأمم المتحدة لديها “قشعريرة” جراء إعلان بوتين تأهبا نوويا.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يجب أن يتوقف، مشيرًا إلى أن العاصمة الأوكرانية كييف أصبحت محاصرة من كافة الجهات، وهو ما يزيد المعاناة.