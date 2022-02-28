اخبار الرياضه السعوديه الطويل يخطف ذهبية آسيا للمبارزة

محمد بن مسعود - الدمام - حقق حسين الطويل لاعب المنتخب السعودي للمبارزة الميدالية الذهبية لسلاح الابيه للشباب، في بطولة آسيا للناشئين والشباب المقامة حاليًّا في طشقند العاصمة الأوزبكية، وذلك بعد فوزه على الكازاخستاني ألكسندر بنتيجة 15/11، في نهائي البطولة، وتعد الميدالية الذهبية الآسيوية الثانية في تاريخ المبارزة السعودية، بعد اللاعب صلاح الصقر عام 1996 في جاكرتا.
وكان الطويل قد تجاوز الهندي نيرمالا في دور الـ32 بنتيجة 15/12، وفاز على الأوزبكي قيروقري في دور الـ16 بنتيجة 15/11، وكسب الهندي شوبهام في دور الـ8 بنتيجة 15/11، فيما تخطى الأردني إياد عودة في دور الأربعة بنتيجة 15/13.
ويعد اللاعب حسين الطويل أحد لاعبي النخبة الواعدين، والمصنّف الأول في سلاح الابيه على مستوى المملكة.
من جهته أبدى اللاعب حسين الطويل سعادته بهذا الإنجاز الفريد من نوعه ورفع اسم المملكة في المحافل الدولية، مبينا أن البيئة الصحية في أسرة المبارزة تساعد على التركيز في التدريبات والبطولات وتحقيق الإنجازات، بدعم من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مقدما شكره لكل من ساهم في هذا الإنجاز ابتداءً من ناديه الهدى بتاروت ومدربه في النادي فؤاد الناصري ومدرب المنتخب محمد فؤاد.
في حين هنأ رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، اللاعب حسين الطويل على إنجازه، كأحد ثمار خطط اتحاد المبارزة بالتنسيق مع إستراتيجية اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وكأحد لاعبي برنامج النخبة.
وأوضح الصبان أن اللاعب حسين الطويل منذ عام 2020 وهو المصنف الأول في آسيا للناشئين، وأن الاتحاد يواصل العمل على خططه الإستراتيجية ببناء أجيال تحقق الأهداف والإنجازات على المدى البعيد.
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