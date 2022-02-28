تنمية بطحاء قريش تشرفت بتنفيذ “مؤتمر التحول الرقمي للقطاع غير الربحي بمكة المكرمة”

محمد بن مسعود - الدمام - مكة المكرمة – محمود حميد

شاركت لحنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش في مؤتمر التحول الرقمي للقطاع غير الربحي بمنطقة مكة المكرمة والذي اختتم موخراً حيث انطلقت فعالياته برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة وأقيم في قاعة المؤتمرات بفندق فيرمونت بأبراج الساعة خلال الفترة: 22-23 رجب لعام 1443هـ.

وتشرفت تنمية بطحاء قريش بتنفيذ المؤتمر كونها شريكا تنفيذيا مع مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الذي نظم المؤتمر, والذي شهد حضور أكثر من 800 مشاركا ومشاركة للجلسات الاثرائية، و 1000 زائراً للمعرض المصاحب، ومشاركة 300 شخص في ورش العمل، إضافة إلى ذلك مشاركة 90 متطوعا ومتطوعة في تنظيم المؤتمر.

كما شاركت اللجنة بجناح كبير في المعرض المصاحب حيث استعرضت فيه برامجها ومناشطها الدعوية المقدمة للمجتمع عبر استخدام باركودات رقمية، وشهد الجناح اللجنة إلى استقبال أكثر من 1000 زائراً خلال فترة المؤتمر.

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وقدمت اللجنة خلال المعرض المصاحب العديد من الهدايا على زوار المعرض كما حظي الجناح بزيارة سعادة وكيل إمارة منطقة المكرمة معالي الدكتور مشبب القحطاني خلال تشريفه للحفل الختامي نيابة عن سمو أمير مكة المكرمة مثمناً معاليه على جهود اللجنة في إنجاحها لتنفيذ المؤتمر بصورة متميزة.

وفي نهاية المؤتمر تم تكريم لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش نظير تنفيذها مؤتمر التحول الرقمي للقطاع غير الربحي بمنقطة مكة المكرمة لعام 2022على شرف سعادة وكيل إمارة مكة الدكتور مشبب القحطاني.