مندوب أوكرانيا بالأمم المتحدة: موسكو تسببت بزيادة مستوى الإشعاعات في تشيرنوبل

محمد بن مسعود - الدمام - قال المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسا، اليوم الإثنين، في كلمته أمام أمام الجمعية العامة، إن بلاده تشهد أول حرب شاملة منذ إنشاء الأمم المتحدة.

وأوضح أن روسيا تستخدم كافة الإمكانيات لمهاجمة كييف، مشيرا إلى أن موسكو تسببت بزيادة مستوى الإشعاعات في تشيرنوبل.

وأكد أنه على الجمعية العامة مطالبة روسيا بوقف عملياتها، وعلى روسيا سحب قواتها من أوكرانيا.

واختتم كلمته: اتسائل ما إذا كان الوجود الروسي شرعيا في الأمم المتحدة.