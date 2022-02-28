محمد بن مسعود - الدمام - تحدث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين هاتفيا الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لنحو ساعة ونصف ساعة، طالبا منه وقف الضربات التي تستهدف المدنيين وتأمين الطرق في اوكرانيا، وقد «اكد بوتين انه عازم على ذلك»، بحسب ما اعلن الاليزيه.
كذلك، تشاور ماكرون مع نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي «مرارا في الساعات الاخيرة» بحسب الرئاسة الفرنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – بوتين يتعهد إلى ماكرون بعدم استهداف المدنيين في اوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.