اخبار دوليه – بوتين يتعهد إلى ماكرون بعدم استهداف المدنيين في اوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - تحدث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين هاتفيا الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لنحو ساعة ونصف ساعة، طالبا منه وقف الضربات التي تستهدف المدنيين وتأمين الطرق في اوكرانيا، وقد «اكد بوتين انه عازم على ذلك»، بحسب ما اعلن الاليزيه.

كذلك، تشاور ماكرون مع نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي «مرارا في الساعات الاخيرة» بحسب الرئاسة الفرنسية.