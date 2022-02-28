اخبار دوليه – الاتحاد الأوروبي يرى أن عضوية أوكرانيا يمكن أن تكون ورقة مساومة في محادثات مع روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن زعماء الاتحاد قد يناقشون احتمال ضم أوكرانيا خلال قمة غير رسمية تعقد يومي العاشر والحادي عشر من مارس آذار، مضيفا أن هذه القضية مهمة لأوكرانيا في المناقشات مع روسيا بشأن إنهاء الصراع.

وقال المسؤول «أعتقد أن من المحتمل أن يكون أحد الأسباب التي تجعل هذا الأمر مهما بالنسبة للرئيس (الأوكراني) (فولوديمير) زيلينسكي، المباحثات مع روسيا للتوصل لحل» وذلك في إشارة إلى المحادثات لإنهاء الصراع. لكنه أشار إلى عدم بدء أي عملية بعد.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «فيما يتعلق بطلب (أوكرانيا الانضمام للاتحاد الأوروبي) فأعتقد أنه من المهم ألا نسبق الأحداث.

«من الواضح أنه لم يتم تلقي طلب بعد، لكن هذا السؤال برمته عن الوضع في أوكرانيا هو شيء يدور في أذهان الزعماء».

وأضاف المسؤول أن أوكرانيا لديها اتفاق شراكة مع الاتحاد المؤلف من 27 دولة، لكنها تريد أن تصبح عضوا كاملا وهو أمر تعارضه روسيا.

وأضاف المسؤول أنه لم تجر مناقشة عضوية أوكرانيا تفاديا لإثارة غضب موسكو، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا غير الأمور.

وقال «أعتقد أن من المحتمل أن يصبح هذا العدوان الروسي غير المسبوق الذي نراه ضد أوكرانيا وما رأيناه من إدانة قوية لهذا الأمر من قبل الاتحاد الأوروبي والغضب في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والرأي العام، عاملا يحدد الطريقة التي نرد بها (على طلب العضوية)».