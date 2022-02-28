من رتبة جندي حتى رقيب.. وزارة الدفاع تُعلن موعد فتح باب التجنيد للوظائف العسكرية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الدفاع فتح باب التجنيد الموحد، للمرحلة القادمة ١٤٤٣هـ، للوظائف العسكرية من رتبة جندي حتى رقيب، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

* الرتب العسكرية:

1 – جندي.

أخبار قد تهمك

2 – جندي أول.

3 – عريف.

4 – وكيل رقيب.

5 – رقيب.

القوات المسلحة وأفرعها:

1- القوات المسلحة السعودية.

2- القوات البرية الملكية السعودية.

3- القوات الجوية الملكية السعودية.

4- القوات البحرية الملكية السعودية.

5- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

6- قوة الصواريخ الاستراتيجية.

7- الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

8- قيادة القوات المشتركة.

شروط التقديم (رجالية):

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة

– أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.

– أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

– حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

– أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.

– ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

– أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

شروط التقديم (نسائية):

– أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.

– أن تكون لائقة طبيأ للخدمة العسكرية.

– أن لا تكون موظفة في اي جهة حكومية.

– أن لا يقل سن المتقدمة عن ( واحد وعشرين ) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

– أن يتناسب طول القامة مع وزنها ، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.

– أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

– أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها الائحة التنفيذية.

* موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1443/09/09هـ الموافق 2022/04/10م.

* طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي –((اضغط هنا)