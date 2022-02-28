محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. هكذا وصف بوتين الغرب في أول اجتماع اقتصادي طارئ بعد فرض العقوبات على روسيا

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً اقتصادياً طارئاً مع رئيس الوزراء ورئيس البنك المركزي وعدد من المسؤولين الحكوميين لدراسة القضايا الاقتصادية والمالية المتعلقة بالعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو إثر الهجوم التي شنته على أوكرانيا. وقال بوتين في اجتماعه : لقد دعوتكم هنا للحديث عن القضايا الاقتصادية والمالية المتعلقة بعقوبات المجتمع الغربي أو كما أسميهم إمبراطورية الأكاذيب. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

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