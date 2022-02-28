محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. صاروخ روسي لم ينفجر وينغرس وسط الشارع في خاركيف الأوكرانية

أظهر مقطع فيديو، صاروخ آخر لم ينفجر أطلقته القوات الروسية على مدينة خاركيف في أوكرانيا. ورصد الفيديو، الصاروخ الروسي ينغرس وسط الشارع، ولا ينفجر بالرغم من شدة اصطدامه بالأرض. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وكانت مدينة خاركوف ثاني أكبر المدن الأوكرانية بعد العاصمة كييف تعرضت لقصف عنيف صباح اليوم الإثنين من قبل القوات الروسية. يذكر أن مستشار الرئاسة الأوكراني ميخائيلو بودولياك لـ”رويترز” أعلن في رسالة نصية، الإثنين، إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بدأت بالفعل، في موقع على الحدود مع بيلاروسيا.

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