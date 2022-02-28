شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 434 منشأة تجارية مخالفة بجيزان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة المرتبطة بها خلال الأسبوع الماضي 1460 جولة رقابية ميدانية على المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية والغذائية.

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الرقابية ضبط خلال الجولات 434 منشأة تجارية مخالفة وتم تطبيق الأنظمة بحقهم.

وبيَّنت أن الفرق الرقابية مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفات عبر خدمة البلاغات الموحدة (940).