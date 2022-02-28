شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: لا تعليمات جديدة حول السماح بالسفر إلى تايلند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للجوازات عدم صدور أي تعليمات جديدة بشأن السماح بالسفر إلى تايلند، مبينة أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينها عبر القنوات الرسمية.

وأقلعت أول رحلة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار سوفارنابومي في العاصمة التايلندية بانكوك فجر أمس الاثنين، وذلك بعد انقطاع لأكثر من ثلاثة عقود، مع إقامة حفل خاص أقيم في صالة الفرسان بالمطار بحضور القنصل العام لمملكة تايلند في جدة سراجاك بوراناسامريدي، وعدد من كبار الضيوف، وممثلي وسائل الإعلام.

وكانت الرحلة المتجهة من جدة إلى بانكوك غادرت في تمام الساعة 4:30 فجرا، وبعدها توقفت في العاصمة الرياض لمدة 45 دقيقة، ومن ثم الإقلاع إلى تايلند لتصل في تمام الساعة 18:00 مساء، ومن بانكوك، تغادر الطائرة في تمام الساعة 20:35 لتصل إلى الرياض في تمام الساعة 00:30 فجرا، ثم جدة في تمام الساعة 2:55 فجرا، وذلك على متن الطائرة بوينغ 787-9 دريملاينر، التي تتميز ب 24 مقعدا في درجة الأعمال، و274 مقعدا في درجة الضيافة.